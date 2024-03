Przegląd prasy z Zielonej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.03.2024

Pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą powstała wspólna ścieżka rowerowa, samorządy zapraszają fanów rowerowej jazdy do wspólnej aktywności. Z okazji otwarcia sezonu rowerowego znów będzie można zdobyć Paszport Rowerzysty. To dokument, który podczas wcześniejszych akcji starostwa powiatowego w Nowej Soli cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Bachusik Trójmiastus, najświeższy członek rodzinnej galerii, której elementy ozdabiają nie tylko Zieloną Górę, jest gotowy do podróży. Jego nazwa odnosi się do Lubuskiego Trójmiasta, które wkracza w nowy etap swojego rozwoju i ma zamiar ubiegać się o wsparcie dla planowanych inwestycji. Odsłonięcie tej figurki stanowi okazję do przedstawienia ambitnych celów, które chce osiągnąć stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto.

Hej, hej Falubaz! Głośny doping usłyszymy w piątek 22 marca w zielonogórskiej hali CRS. Odbędzie się tu prezentacja drużyny Falubazu, która 12 kwietnia rozpocznie zmagania w PGE Ekstralidze. Hala wypełni się po brzegi, bo darmowe wejściówki rozeszły się błyskawicznie. Prezentacje Falubazu ponad 20 lat temu wpisały się w klimat żużlowej Zielonej Góry. Zwykle organizowano je z przytupem. Zapraszamy Was do podróży w czasie.

Ponad 120 szkół wzięło udział w akcji Przywitaj wiosnę kolorowymi skarpetkami. Utworzono łańcuch ze skarpetek nie do pary, w sumie zawieszono na sznurku ponad 26 tysięcy sztuk... To jeszcze nie do końca pełne dane. Ale nie o rekordy tu chodzi, lecz dostrzeżenie osób z zespołem Downa. Przecież one żyją wśród nas!

Trwa jeden z najpopularniejszych konkursów wśród nastolatków. To jubileuszowa, XXX edycja Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych". Poprzedzi go jednak finał lokalny. Trwają zielonogórskie eliminacje – prezentacje młodych wolontariuszy, które mają wyłonić laureatów, a następnie reprezentanta miasta.