Przegląd prasy z Zielonej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.06.2024

Mikołaj Woźniak - pochodzący z Zielonej Góry pianista - jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Rozwija się jako solista i kameralista, a jego plany koncertowe zaprowadziły go na sceny całego świata. Aktualnie studiuje w szwajcarskiej Bazylei.

Zielona Góra w ten weekend jest światową stolicą tańca! Odbywają się tam Mistrzostwa Europy w Rock and Rollu akrobatycznym oraz ekscytujące finały Pucharu Świata w Boogie Woogie. O medale walczy ponad tysiąc trzystu zawodników z trzech kontynentów i ponad trzydziestu krajów. Popisy tancerzy, mistrzowskie choreografie i zachwycające stroje podziwiają tłumy widzów!

W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.

– Woda jest czysta i daje fajne orzeźwienie. Wstęp na tę plażę jest darmowy i nie ma tłumów – przyznają panie, które korzystają z tego miejsca od wielu lat. W tym roku zalew w Świdnicy znów się zmienił.

Mecze podczas Euro zawsze budzą wielkie emocje, a mecz Polska - Austria nie jest wyjątkiem. 21 czerwca, w piątek, odwiedziliśmy strefę kibica zorganizowaną w Prywatce w Zielonej Górze, aby zobaczyć, jak fani biało-czerwonych dopingują swoją drużynę. Zobacz zdjęcia, które zrobiliśmy, oddające ducha kibicowania, który unosił się w powietrzu. Nawet będąc z dala od stadionu, można było poczuć energię europejskich rozgrywek.