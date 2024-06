Przegląd prasy z Zielonej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.06.2024

Na środowej konferencji prasowej prezydent Marcin Pabierowski przekazał, że miasto porozumiało się z aptekarzami w sprawie świątecznych i nocnych dyżurów, by mieszkańcy mieli przez całą dobę dostęp do lekarstw.

Do dramatycznego w skutkach pożaru doszło w środowe (5 czerwca) popołudnie na ulicy Partyzantów w Zielonej Górze w okolicy Komendy Miejskiej Policji. Około godziny 15.50 doszło do pożaru auta. Kierowca spłonął żywcem...

W środę, 5 czerwca w 16 stolicach wojewódzkich Polski odbył się etap wojewódzki X edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”, organizowanego przez Fundację Centrum Solidarności. W województwie lubuskim finał odbył się w Zielonej Górze. Osoby z trzema najwyższymi wynikami będą nas reprezentować w finale ogólnopolskim w Gdańsku. To uczniowie z Zielonej Góry, Gorzowa i Żagania.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ta wystawa była wyjątkowa, bo trwała jeden dzień. A autorzy prac, czyli grupa plastyczna „Po prostu”, robili, co chcieli i praktycznie nie mieli żadnych ograniczeń. Dziedziniec Zielonogórskiego Ośrodka Kultury stał się prawdziwą galerią sztuki.

– Przy takiej liczbie produkcji mieliśmy prawdziwie trudny orzech do zgryzienia – przyznaje dyrektor programowy festiwalu Karol Kolba. I przedstawia filmy, które powalczą o statuetki 16. Solanina. Festiwal odbędzie się podczas wakacji.

Na sulechowskim cmentarzu po raz 5. zebrała się grupa żołnierzy weteranów, aby oddać hołd tragicznie zmarłemu koledze, Hubertowi Kowalewskiemu, który zginął podczas misji w Afganistanie. Wydarzenie to jest częścią V Rajdu zorganizowanego przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, we współpracy z innymi służbami mundurowymi.

Kolejny zawodowy pojedynek podczas gali MMA wygrał zielonogórski kickboxer Kacper Frątczak. I to w jakim stylu.

Halina Adamczuk i Beata Mauduk aktywnie działające członkinie zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji otrzymały ogólnopolskie wyróżnienia Honorowego Członka PTD.

Ten festyn rodzinny to wydarzenie SP nr 14, które odbywa się co roku w czerwcu. Uczestniczą w nim razem uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i mieszkańcy okolicy. Co się będzie działo tym razem?