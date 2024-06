Przegląd prasy z Zielonej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.06.2024

Studenci dopiero odbierali klucze do miasta, a to już niemal półmetek bachanaliowej zabawy. Jednak jak mówią organizatorzy, najciekawsze dopiero przed nami. Zobacz, co przygotowali na dziś (6 czerwca) i na najbliższe dni.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

– Kontekst historyczny jest trudny, ale powinniśmy na to patrzeć z perspektywy wartości, które powstawały na tych ziemiach. To były relacje i więzi społeczne. To przede wszystkim było kształtowanie administracji państwowej, szkół i patriotyzmu lokalnego – wyjaśnia prezydent Marcin Pabierowski. W uroczystości z okazji rocznicy „Powrotu Zielonej Góry do Macierzy” wzięli udział uczniowie szkół i pionierzy.

Gmina Czerwieńsk znalazła się w trudnej sytuacji. Tamtejsze Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego, które odpowiada między innymi za pobór, uzdatnianie i rozprowadzania wody popadło w finansowe tarapaty. Z powodu wieloletnich zaległości odłączono mu prąd, a w konsekwencji doszło również do wstrzymania dostaw wody dla mieszkańców. Kryzysowa sytuacja została zażegnana, ale to dopiero początek problemów, bo okazuje się, że spółka ma wiele innych zobowiązań finansowych. Zadłużenia sięgają milionów złotych.