Przegląd prasy Zielona Góra 14.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zielonej Górze

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

13 maja 2012 r. we Wrocławiu zginął Lee Richardson. Żużlowiec miał ciężki wypadek w meczu Betard Sparty Wrocław i PGE Marmy Rzeszów. Brytyjczyk reprezentował klub z Rzeszowa. Zmarł w szpitalu podczas operacji. Osierocił trójkę synków. W tym samym dniu do żenujących scen doszło na stadionie w Gorzowie podczas derbów Stali z Falubazem Zielona Góra.

Jednomyślnie radni województwa wybrali wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Lubuskiego. Prezydium sejmiku, to przedstawiciele trzech ugrupowań, które tworzą skład sejmiku. Radni zdecydowali o wyborze marszałka. W tej sprawie nie głosowali już jednakowo. Do wieczora trwają wybory członków zarządu.

Zielonogórska Serowarnia "Na Zielonej Łące" została uhonorowana nagrodą Chefs Choice, przyznawaną przez cenionych ekspertów z branży gastronomicznej.

Marcin Ogorzałek został nowym dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Zastąpi na tym stanowisku Pawła Tondera, który jako wiceprezydent miasta będzie zajmował się inwestycjami.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.