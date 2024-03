Przegląd prasy Zielona Góra 16.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zielonej Górze

Zielona Góra jest kobietą – słyszymy dość często. To w Zielonej Górze kobiety pełniły ważne funkcje jak prezydent miasta czy marszałek lubuski. To Zielona Góra okrzyknięta została najbardziej tolerancyjnym i otwartym miastem w Polsce. Ale nie zawsze było to miejsce bezpieczne dla mieszkańców. Był czas, kiedy kobiety oskarżane o czary płonęły na stosie.