Przegląd prasy Zielona Góra 20.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zielonej Górze

Przedstawiciele najlepiej rozwijających się firm w województwie lubuskim zostali uhonorowani w Zielonej Górze podczas gali Lubuskiego Lidera Biznesu. Konkurs zorganizowano 14 raz. To okazja do przyjrzenia się lubuskiej gospodarce, co jest jej motorem, czy trudniej rozwijać firmę w Lubuskiem, niż w innych regionach kraju.