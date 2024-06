Przegląd prasy Zielona Góra 26.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zielonej Górze

We wtorek 25 czerwca odbył się mecz Euro 2024 Polska – Francja. Kibice nie zawiedli, pomimo ostatnich porażek. Euro 2024 dla Polski okazała nie najszczęśliwsza. Nasza drużyna rozpoczęła od porażki w grze z Holandią, przegrywając 1:2. Następny mecz dla kibiców Polska – Austria, choć był pełen emocji, niestety też okazał się ogromnym rozczarowaniem i zakończył się wynikiem 1:3. Polska reprezentacja w ostatnim meczu na Euro 2024 zmierzyła się z Francją remisując 1:1.

To koniec Euro 2024 dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni zremisowali w tzw. meczu o honor. Polska - Francja 1:1. Nie zmienia to faktu, że Polacy wracają do domu. "Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził" - komentują internauci. Memom nie ma końca! Zobaczcie najśmieszniejsze!