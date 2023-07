Przegląd prasy Zielona Góra 27.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zielonej Górze

– Często słyszymy od naszych klientów, że jeszcze nie zdążyli zrobić badań, ale ankietę już wypełnili i kod skierowania otrzymali. Takich osób w naszym województwie jest aż ponad 29 tysięcy – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka LOW NFZ w Zielonej Górze. Do kiedy jest termin? Czy badanie przepadnie? Nie, a co więcej, ten, kto je wykona, będzie mógł powtórzyć po 12 miesiącach.

Podpowiadamy, co warto kupić na Giełdzie Niedzielnej

Prasówka 27.07 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

– Jest dobrym wzorem dla dziewczyn – mówi o Ani Shirley bibliotekarka Kornelia Waloch. – Warto wiedzieć, czego się chce i poszukiwać tego, co by się chciało robić. Warto też być dobrym i empatycznym dla innych ludzi, bo do dobro wraca.

W filii WiMBP przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze odbył się II Zlot Fanów Ani z Zielonego Wzgórza.