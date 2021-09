Przegląd tygodnia w Zielonej Górze, najważniejsze wydarzenia od 5.09 do 11.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Od kilku lat w Zielonej Górze toczy się dyskusja o przyszłości dawnego Kina Nysa. Choć nie da się ukryć, że budynek został nadgryziony zębem czasu, to wielu zielonogórzan wierzy, że to miejsce jeszcze odzyska dawny blask. Obecny właściciel na razie nie zdradził publicznie swoich planów, ale wygląda na to, że coś się w tej sprawie ruszyło. - W środku są prowadzone prace odkrywkowe - informuje wiceprezydent Dariusz Lesicki.

Szukasz wspaniałego miejsca na weekendowy wypad? Odkryj mało znany, ale cudowny Rezerwat Przyrody Stawy Przemkowskie, który leży na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Z Zielonej Góry dojedziesz tu autem w 50 minut! To cudowna lokalizacja z dala od tłumów i zgiełku. Główna atrakcja, to wieża widokowa, z której podziwiać można piękne widoki na stawy i mieszkające na tym terenie ptactwo. Warto zabrać ze sobą lornetkę! Gdzie dokładnie znajdują się stawy, czy wstęp na wieżę jest płatny, jak dojechać - wszelkie informacje znajdziecie poniżej, a w galerii zobaczcie najnowsze zdjęcia.

Masło to podstawowe smarowidło, jakiego używa wielu z nas. Choć ten zwierzęcy tłuszcz nie jest uznawany za zdrowy, to ma wielu zwolenników. Niestety nie każdy z nas powinien jeść ten lubiany dodatek do chleba. Zobaczcie, co dzieje się z organizmem gdy spożywamy masło.