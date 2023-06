Przekroczenie prędkości. Nowe dane z fotoradarów

"Obserwujemy systematyczny spadek liczby przekroczeń prędkości. Najnowsze dane z ostatnich pięciu miesięcy tego roku, czyli od pierwszego stycznia do końca maja, pochodzące z systemu CANARD, mówią, że fotoradary stacjonarne i odcinkowe pomiary prędkości zarejestrowały 301 tys. przekroczeń prędkości. To spadek o ok. 27 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego" – powiedział Gajadhur.