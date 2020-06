Przemek Szczotko zagrał nastrojowy koncert na Placu Teatralnym w Zielonej Górze

Zielonogórzanie, po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi w koronawirusem, nareszcie znów mogą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych w mieście. W niedzielę po południu, na Placu Teatralnym, odbył się trzeci z weekendowych koncertów. Na scenie wystąpił zielonogórski artysta, Przemek Szczotko.

Sama sztuka w czystej postaci

Jak zapowiadali organizatorzy wydarzenia - Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Miasto Zielona Góra - nie było wielkich scen, świateł… sama sztuka w czystej postaci miała umilić mieszkańcom miasta pierwszy czerwcowy weekend spędzony na świeżym powietrzu.

Mimo że od czasu do czasu z nieba padał deszcz, to nie odstraszył on widzów, którzy z uwagą wysłuchali nastrojowego koncertu, a każdy wykonany utwór nagradzali brawami.