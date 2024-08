Przemysław Cypryański, Jacek Kopczyński, Piotr Świerczewski z Reprezentacją Artystów Polskich zagrają dla Michasia ze Słubic

Tylko najdroższy lek świata uratuje Michasia

Dystrofia mięśniowa Duchenne'a to rzadka choroba genetyczna, prowadząca do postępującego i nieodwracalnego zaniku mięśni. Jest jednym z najczęstszych i najszybciej postępujących zaburzeń nerwowo-mięśniowych. Dotyka chłopców, występuje raz na ok. 3500-6000 urodzeń. Niestety, dotknęła też Michała Bienia ze Słubic...

Do niedawna nie było sposobu na wyleczenie tej rzadkiej choroby, ale w Stanach Zjednoczonych został zatwierdzony nowy lek - terapia genowa. Jednak dla większości ludzi poza zasięgiem! Koszt – ok. 16 mln zł! Sam lek kosztuje ok. 3,2 mln dolarów. Szczegółowy kosztorys całego leczenia i pobytu w USA prawdopodobnie zwiększy kwotę zbiórki. Do tej pory udało się zebrać niecałe 6 mln zł.

ZBIÓRKA NA RZECZ MICHASIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ: "Mój synek umiera..." Najdroższy lek świata, albo ŚMIERĆ. Ratuj Michasia!