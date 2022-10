Przemysław Mycan nagrodzony za skuteczność we wrześniowej edycji „Piłkarskich Orłów”

Premierowy miesiąc „Piłkarskich Orłów”, czyli sierpień, padł łupem ex aequo trzech zawodników. We wrześniu natomiast był już tylko jeden zwycięzca, którym okazał się Przemysław Mycan. Napastnik zielonogórskiej Lechii strzelił we wspomnianym miesiącu trzy gole, z czego dwa – w meczach ze Stalą Brzeg oraz Agencja Inwestycyjna Stilonem Gorzów – zadecydowały o zwycięstwach zielonogórskiego zespołu w stosunku 1:0.