Przemysław Pawlicki, nowy żużlowiec Stelmetu Falubazu: To jest krok w dobrą stronę, by złapać formę w Zielonej Górze

- Dokładnie w ten sposób to odbieram. Wydaje mi się, że dla każdego żużlowca, również dla mnie, to był problem, by zejść o ligę niżej. Na początku nie było to dla mnie łatwe, ale później pomyślałem sobie: To jest krok w dobrą stronę, by złapać formę w Zielonej Górze i ponownie ścigać się w ekstralidze już na takim poziomie, na jakim bym chciał.