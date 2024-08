Przepiękna plaża w Lubuskiem. Tutaj poczujesz się jak nad morzem! Są nawet... parawany i fale!

Największe tłumy są tutaj zawsze w weekendy - to nie powinno zaskakiwać, bo wtedy turyści są tutaj dosłownie dowożeni pociągami (to wakacyjne, sobotnio-niedzielne kursy). W takie upalne soboty czy niedziele momentami naprawdę ciężko jest znaleźć miejsce na rozłożenie koca!

W tygodniu jest idealnie

W tygodniu tłok jest mniejszy. I wtedy można wypocząć w znakomitych warunkach: drobny piach, czyściutka woda, prysznice, toalety, solidna strefa gastro. To tylko niektóre zalety kąpieliska w Pszczewie. A jeśli wybierzecie się tutaj późnym popołudniem albo wieczorem, to poczujecie się jak na prywatnej plaży (czasami ludzi jest naprawdę niewiele). I nie zabraknie Wam słońca, bo - jeśli świeci - to grzeje plażowiczów aż do samego zachodu.

To także idealne miejsce na aktywność w wodzie. Jeśli np. chcecie spróbować swoich sił na SUP-ie, to najlepiej właśnie w Pszczewie.