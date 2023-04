Przepiękna różowa pełnia księżyca już jutro (6.04). Na pewno ją odczujemy. Jak wpłynie na samopoczucie?

Różowa pełnia księżyca nazywana także pełnią Kiełkującej Trawy

Różowa pełnia w Wadze w kwietniu 2023. Co oznacza?

Jak wpłynie na nas różowa pełnia? Dużo nowej energii do działania

Wiosna to okres, w którym wszystko budzi się do życia, wiec nic dziwnego, że i my mamy więcej chęci do działania. Możemy ściągnąć z siebie grube zimowe kurtki i wreszcie poczuć lekkość i ciepło słońca. Różowa pełnia będzie sprzyjała uwalnianiu wewnętrznych blokad i w otwieraniu się na nowe doznania. Przestaniemy chcieć rozdrapywać stare rany i zyskamy gotowość do

zrobienia kroku naprzód.