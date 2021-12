Przepis na najlepszy piernik na święta Bożego Narodzenia. Jak zrobić piernik z kawą i orzechami laskowymi? Katarzyna Puczyńska

Pyszny i miękki piernik z kawą i orzechami laskowymi. Zobacz, jak go wykonać krok po kroku. Przesuwaj zdjęcia strzałkami lub gestem Katarzyna Puczyńska Zobacz galerię (12 zdjęć)

Piernik to jedno z najpopularniejszych ciast. Wielu z nas nie wyobraża sobie wigilii i świąt Bożego Narodzenia bez zapachu korzennych przypraw i tego smakowitego ciasta. Zwykle wymaga ono leżakowania, tzn. należy je zrobić kilka dni wcześniej, by zdążyło zmięknąć. Jeśli jednak nie masz czasu i szukasz pomysłu na piernik błyskawiczny, to mamy dla Ciebie idealny przepis. Piernik z kawą i orzechami laskowymi jest aromatyczny, pyszny i miękki zaraz po zrobieniu. Sprawdź i wypróbuj nasz przepis na piernik bez leżakowania.