Przepyszne ciasta będzie można kupować w sobotę. Będą upieczone z wielkim sercem dla Alicji z Zielonej Góry

Pani Alicja z Zielonej Góry w kwietniu kończy 39 lat. Ma dwoje dzieci, 14-letnią Lenę i 5-letniego Franciszka. Od roku walczy z glejakiem mózgu III stopnia. Stan się pogorszył, ale jest możliwe leczenie. Potrzeba tylko pieniędzy.

- Stan mojego zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu. Wkrótce czeka mnie operacja w Poznaniu, w trakcie której w niszy po guzie zostaną zaaplikowane nano-cząsteczki tlenku żelaza. To część komercyjna zabiegu, wykonywana dzięki współpracy ze specjalistami z kliniki Paracelsus w Zwickau w Niemczech - opisuje plany leczenia pani Alicja. - Tam również będę kontynuowała dalszą terapię. To trudna i nierówna walka, ale możliwa do wygrania, niestety… bardzo kosztowna.