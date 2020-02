Przez ASF do lasu nie wejdziemy, ale dziki do nas przyjdą. Zwierząt w mieście jest pełno. Niszczą trawniki, kwiaty

Pan Mieczysław (nazwisko do wiadomości redakcji) mieszka w okolicy marketu Intermarche przy ul. Nowojędrzychowskiej. - W tej okolicy dziki nie są nowością. Niejednokrotnie sam wyrównywałem trawniki należące do miasta, które zostały zryte przez dziki. Zależało mi, żeby nie był bałaganu. Problem w tym, że wizyty zwierząt zdarzają się coraz częściej - tłumaczy mężczyzna. I dodaje, że w ostatnim czasie jego własna posesja została zdewastowana.

OGRODZENIE NIE ZATRZYMAŁO ZWIERZĄT

- Mamy porządne ogrodzenie, zawsze zamykamy też na noc bramę. Ostatnio te środki bezpieczeństwa nie wystarczyły. Zwierzęta wygięły siatkę na tyłach posesji i dostały się do środka. Kiedy moja żona wyszła rano po gazetę i zobaczyła wyrządzone szkody to wróciła do domu ze łzami w oczach. Trawniki zostały zryte, a kwiaty zniszczone. Nawet ozdobna półka kwiatowa nie ocalała. Obawiamy się, że to się może w przyszłości powtórzyć - martwi się pan Mieczysław.