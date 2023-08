Przez kilka dni nie będzie możliwości przejazdu pomiędzy wsiami Konradowo i Ługi

Na drogach powiatu nowosolskiego. Utrudnienia

Przyczyną utrudnień będzie układanie nawierzchni z ‎betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i ścieralnej. Wykonawca firma BUDIMEX prosi o stosowanie się do oznakowania i ostrożność. Objazd przez Niedoradz potrwa do 12 sierpnia. W razie nagłych przypadków, np. przy potrzebie dojazdu z Ługów lub Czasławia do lekarza, można kontaktować się z urzędem miejskim lub sołtysami.