Przez lata Palmiarnia Zielonogórska rosła, zmieniało się też Winne Wzgórze. Zachęcamy do podróży w czasie i obejrzenia starych fotografii

Wieża Braniborska świętuje urodziny! Byliście tu kiedyś?

10 marca 1860 roku oddano do użytku Wieżę Braniborską, jeden z symboli Zielonej Góry. Co prawda przydomek Rondel z maczugą na to nie wskazuje, z tego oryginalnego obiektu mieszkańcy Winnego Grodu byli dumni.