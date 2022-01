Przez Lubuskie przechodzi orkan "Malik". Wiatr łamie drzewa, są przerwy w dostawach prądu. Służby mają pełne ręce roboty

Orkan "Malik" w Lubuskiem

Na terenie województwa lubuskiego silny wiatr zaczął wiać w sobotę, 29 stycznia, w godzinach wieczornych. Wkrótce do akcji musieli wkroczyć m. in. strażacy. Zgłoszenia o powalonych drzewach i połamanych konarach drzew mnożyły się z minuty na minutę. Napływały też zgłoszenia o przerwach w dostawach prądu. Tak było m. in. w Kostrzynie nad Odrą, gdzie część firm była zmuszona wstrzymać produkcję ze względu na spadki napięcia. Powalone drzewa usuwali strażacy z dziesiątek jednostek na terenie Lubuskiego. Do akcji wyjechali strażacy z OSP Witnica, którzy usuwali powalone drzewo w okolicy cmentarza, blokujące drogę w kierunku Mosiny. Z kolei druhowie z OSP Brzozowiec usuwali drzewo na drodze dojazdowej do ich miejscowości. Do naszej redakcji docierają też informacje o przerwach w dostawach prądu. Tak jest w niektórych miejscach Słubic i Kostrzyna nad Odrą.