Przez trzy dni Zielona Góra była stolicą tańca. W mieście odbywał się turniej Tancbuda Challenge

To była siódma edycja Tancbudy

To już siódma edycja turnieju dla tancerzy prezentujących różne odmiany street dance’u. Przez trzy dni w hali CRS rozbrzmiewała energetyczna muzyka, przy której swoje umiejętności pokazało ponad 600 solistek i solistów i 140 formacji - w sumie ok. 1 600 tancerzy. Te liczby robią wrażenie, tym bardziej że wszystkie występy były oceniane.

Trzy dni pełne tańca

Pierwszy dzień dedykowany był najmłodszym uczestnikom Tancbudy. To była nowość. Przed rodzicami i sędziami wystąpiło ponad 400 dzieci.

W sobotę parkiet zarezerwowano dla młodzieży, która od rana walczyła o finały. Królował hip-hop, Crew ShowCase i po raz pierwszy styl waacking. Na wieczór zaplanowano bardzo ciekawą rywalizację 3 vs 3 All Styles Open, podczas której uczestnicy tańczyli w swoich stylach do tej samej muzyki.

Niedziela to jeszcze rywalizacja m.in. w stylu breaking. Na parkiecie pojawili się także tancerze 30 plus. Było na co popatrzeć! Na zakończenie odbyła się wielka gala, na którą organizatorzy zaprosili mieszkańców.

- Jesteśmy mega dumni z tego, co tutaj się dzieje. Z małego eventu, który odbywał się w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego, zrobił się turniej na dwie sale w CRS-ie. Do miasta zjechało tylu gości, że dla niektórych zabrakło miejsc w hotelach. To było trzydniowe święto tańce i mam nadzieję, że ta impreza nadal będzie się rozwijać - podsumował Radosław Blonkowski Rademenez, raper, jeden z najlepszych konferansjerów wydarzeń tanecznych i prezes fundacji Tancbuda.pl