Przy dobrej pogodzie z tego wzniesienia w Zielonej Górze rozciągają się ciekawe widoki. Chodź z nami na wycieczkę!

Lubuskie mosty. Oto dzieła inżynierii z bogatą historią!

Zwodzony most w Nowej Soli to najcenniejszy lubuski zabytek techniki. Estakada kolejowa w Gorzowie Wlkp. to najdłuższy zabytek techniki w Polsce. Przeprawą w Stanach interesują się nie tylko miłośnicy kolejnictwa. Także ci od fortyfikacji. I każdy z mostów to inna historia. Oto d...