Przy ratuszu w Zielonej Górze stoi już żywa choinka. Kilkumetrowy świerk dostarczyli leśnicy z nadleśnictwa Sulechów

Tradycją staje się, że leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze dostarczają żywe drzewko, które zdobi zielonogórski rynek w okresie Bożego Narodzenia. W tym roku jest to 25 - letni świerk pochodzący z Nadleśnictwa Sulechów.

- Co roku wybieramy drzewka z innego nadleśnictwa - mówi Anna Niemiec z RDLP w Zielonej Górze. Przede wszystkim wybieramy te, które i tak musiałyby być wycięte. Tegoroczny świerk ma ok. 30 lat i został posadzony z myślą, by stać się bożonarodzeniowym drzewkiem. Bardzo się cieszymy, że jako leśnicy możemy w ten sposób uświetnić święta w Zielonej Górze.