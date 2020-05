Przy Szkole Podstawowej w Słonem zostanie wybudowana sala sportowa. Skorzystają z niej zarówno uczniowie, ale i dorośli. Kiedy koniec prac?

Gmina jest gotowa przekazać wykonawcy teren budowy już we wtorek, 19 maja . Koniec prac jest przewidziany na 31 października 2021 r.

- Sala sportowa będzie dobudowana do budynku Szkoły Podstawowej w Słonem - mówi wójt gminy Świdnica, Krzysztof Stefański. - Taka pełnowymiarowa hala sportowa była obiecywana i planowana od wielu lat. Wiedziałem, jak ludzie na nią czekają, dlatego najpierw znalazła ważne miejsce w moim programie wyborczym, a od początku kadencji przystąpiliśmy do realizacji tego pomysłu.

Ile będzie kosztować nowa sala sportowa w Słonem?

- Koszt to około 2,2 mln zł - mówi wójt Krzysztof Stefański. - Złożyliśmy wniosek do ministra sportu o dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 60 proc. Czekamy na ocenę złożonych przez nas dokumentów. Do przetargu zgłosiło się aż 8 firm. Wybraliśmy ofertę, która była nawet nieco niższa niż kosztorys inwestorski.

Co jeśli gmina takiego dofinansowania na inwestycję by jednak nie otrzymała?

- Wtedy inwestycja zostanie w całości pokryta z budżetu gminy, ale bądźmy dobrej myśli, że znajdziemy środki zewnętrzne na ten cel - wyjaśnia gmina.