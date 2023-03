Przy szpitalu w Zielonej Górze zderzyły się dwa samochody, a uszkodzone zostały cztery. Jeden z kierowców zasłabł za kierownicą

Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek na ul. Podgórnej w Zielonej Górze. Kierowca poruszający się czerwonym fordem chciał zaparkować swój pojazd. W trakcie manewru mężczyzna zasłabł i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym seatem. Siła uderzenia była duża, co widać na nadesłanych przez Czytelnika nam zdjęciach. Jednak na tym nie koniec: w wyniku tej kraksy ucierpiały jeszcze dwa inne pojazdy, który stały na miejscach parkingowych.