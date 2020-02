Przy zielonogórskim dworcu również zapłacimy za parking

- No tak, ale dlaczego właściciele firm mają mieć zniżki, a pracownicy już nie? Trzeba się nad tym mocno zastanowić i wrócić do tej uchwały. Zastanowimy się po pewnym czasie, np. w grudniu br., funkcjonowania nowych opłat, czy ceny są za wysokie, czy za niskie i będzie my korygować – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. – My dziś dochodzimy do takich cen, jakie dawno już obowiązywały w Poznaniu czy Wrocławiu. Przypomnę tylko, że propozycje opłat były wyższe, niż te które zatwierdziła rada.

Zdaniem radnego klubu Zielona Razem Andrzeja Brachmańskiego, do uchwały trzeba wrócić wcześniej niż pod koniec roku. Bo jego zdaniem ceny jednorazowe są zbyt niskie, a zbyt drogie są karnety.

- Nie mogę się też zgodzić z propozycją, by właściciele małych firm płacili mniej, a już np. kierowniczka sieciowego marketu miałaby płacić normalnie? Chodzi też o to, by strefie mogli parkować klienci tych firm – zaznaczył radny.