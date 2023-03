Przyjechały! Nowe autobusy elektryczne a w nich ładowarki USB, cztery kamery... Co jeszcze?

Nie mogliśmy się już doczekać tych nowych elektryków. Nic więc dziwnego, że we wtorek przedstawiciele MZK pojechali je zobaczyć do fabryki Solarisa w Bolechowie. A kiedy w piątek dotarły na plac zajezdni MZK, nasz fotoreporter od razu pojechał je zobaczyć, by przedstawić Państwu nowy zakup.