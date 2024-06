Przysięga wojskowa na placu Ratuszowym w Sulechowie. Kobiety też przysięgały

Przysięga wojskowa to ważny moment dla żołnierzy

Burmistrz Sulechowa, Wojciech Sołtys, również złożył gratulacje nowym żołnierzom i podkreślił znaczenie ich służby dla bezpieczeństwa i obronności kraju.

- To ważny krok w waszym życiu i duma dla naszego miasta. Dziękuję wam za gotowość do służby i życzę wielu sukcesów w karierze wojskowej - powiedział burmistrz.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa to forma służby wojskowej, w której obywatele mogą dobrowolnie zgłosić się do odbycia podstawowego szkolenia wojskowego, a następnie zdecydować o kontynuowaniu kariery wojskowej. Jest to doskonała okazja dla młodych ludzi do zdobycia umiejętności, doświadczenia i wartości, które są nieocenione zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.