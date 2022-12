Przysięga żołnierzy zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Była defilada i Orkiestra Dęta Sił Powietrznych

Przysięgę zakończyła defilada wojskowa

Uroczystą przysięgę zakończyła defilada pododdziałów pułku. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania.

Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, może być przeniesiony na swój wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy. W przypadku braku takiego wniosku żołnierz będzie przeniesiony do rezerwy pasywnej.

Dowódca jednostki wojskowej będzie mógł powołać na stanowisko etatowe do zawodowej służby wojskowej żołnierza szczególnie zaangażowanego w pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Osoba, która ukończyła wyłącznie szkolenie podstawowe i została przeniesiona do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy, może w terminie 3 lat od dnia jej przeniesienia do tej rezerwy złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu jej kontynuowania przez odbycie szkolenia.