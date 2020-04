Przyszli lekarze uczą się na platformie do gier. I namawiają młodych do dołączenia do nich

- Zajęcia się odbywają, ale zdalnie. Prowadzone są na różnych platformach. Pod tym względem uczelnia jest bardzo elastyczna – mówi student medycyny na Uniwersytecie Zielonogórskim Bartłomiej Patka. – Wykłady zwykle nagrywane są na YouTube, co ma swoje dobre strony, bo zawsze do danego tematu można wrócić. A zajęcia „na żywo”? Te z kolei prowadzone są na platformie dla graczy. Okazuje się, że to miejsce nie tylko dla miłośników gier, można je doskonale wykorzystać do bezpośrednich spotkań z lekarzami, naukowcami. W naszym wypadku bardzo się ten sposób sprawdza.

A co z działalnością Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA?

- Nasz oddział prężnie działał nie tylko, jeśli chodzi o profilaktykę zdrowotną, organizował różne akcje. Teraz zmuszeni zostaliśmy do przeniesienia się do Internetu – odpowiada Bartłomiej Patka. – Dalej namawiamy do profilaktyki, prowadzenia zdrowego stylu życia, w ramach akcji Domowanie podpowiadamy, jak pożytecznie spędzać czas, jak efektywnie się uczyć. W porozumieniu z Uniwersytetem Zielonogórskim prowadzimy też akcją Drzwi na wpół otwarte i namawiamy młodych do studiowania medycyny właśnie w Zielonej Górze. Odpowiadamy uczniom na różne pytania, dotyczące kierunku, warunków studiowania.