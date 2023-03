Przywitaj wiosnę w kolorowych skarpetkach. Nowa akcja w Zielonej Górze. Powstanie długi łańcuch wsparcia!

Akcja Przywitaj wiosnę w kolorowych skarpetkach

Do hali Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze będzie mógł każdy przyjść i ozdobić wyciętą z papieru skarpetkę. Zostanie ona zawieszona na sznurku, który na koniec akcji zostanie dokładnie zmierzony. To zadanie dla zielonogórzan na 21 marca. To tego dnia przypada Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Zespołu Downa.

– Postanowiliśmy pokazać, że Zielona Góra to jest miasto pomagaczy i że jesteśmy wrażliwi na drugą osobę – zaprasza Grzegorz Hryniewicz z Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz ze stowarzyszenia Warto jest pomagać. – Zmierzymy, ile metrów uda nam się przygotować i puścimy w świat taką informację i zachęcenie innych miast, aby też takie metry liczyły i włączyły się w akcję wsparcia.

Grzegorz Hryniewicz podkreśla, że duży wkład w budowanie świadomości mieszkańców na ten temat mają Urząd Miasta Zielona Góra i Zespół Szkół Specjalnych nr 1 wraz z dyrektor Jolantą Cyrankowską, która wkłada dużo pracy w to, żeby uczniów usamodzielnić.