Pstrąże na granicy Lubuskiego, to największe miasto widmo w Polsce. Opuszczone domy, ciemne podziemia, ruiny znajdziesz tu na każdym kroku Jakub Pikulik Michał Korn

Pstrąże to ogromny obszar, który po dziś dzień rozpala wyobraźnię i wzbudza strach. Opuszczone domy, niebezpieczne ruiny, mroczne zakamarki i podziemia. Tak dziś wygląda miasto widmo.

Pstrąże zwane również polskim Czarnobylem, czy Strachowem, to jedyne takie miejsce w Polsce. To znajdujące się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego miasto przez blisko pół wieku oficjalnie nigdy nie istniało. Wszystko, co tam się działo trzymano w wielkiej tajemnicy. Dziś to miasto duchów pełne mrocznych, zimnych podziemi, przerażających wnętrz budynków, opuszczonych domów, odrapanych ścian. Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo i przenikający chłodem klimat robią ogromne wrażenie.