PSZOK w Zielonej Górze zwiększył limity wywozu gruzu i opon

Wojciech Grochala, dyrektor RDLP w Zielonej Górze zwraca uwagę na skalę procederu wywożenia śmieci do lasu. Tylko w zeszłym roku służby leśne usunęły z lasów naszego regionu ponad 4000 ton różnego rodzaju śmieci. Wiele z nich to odpady szkodliwe, np. chemikalia zagrażające środowisku i życiu leśnych zwierząt oraz duże ilości opon. Przyczyn takiego stanu rzeczy dyrektor Grochala upatruje w bagatelizowaniu możliwości selekcji i darmowego wywozu śmieci do wyznaczonych punktów oraz nadmiernych i bezkrytycznych zakupach. Przykładem może tu być kupowanie dzieciom słodyczy, do których jest dołączona zabawka. Taki smakołyk często jest zapakowany w uciążliwe do recyklingu materiały, a sama zabawka ląduje w śmietniku po kilku minutach.

Warto nie ulegać bezmyślnej konsumpcji i korzystać z możliwości segregacji odpadów proponowanych przez ZGK w Zielonej Górze. Dobre przyzwyczajenia to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne, będące w zasięgu ręki każdego z nas.