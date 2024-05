Puchar Tymbarku. Lubuskie zespoły nie mogą doczekać się gry na Stadionie Narodowym!

Do tegorocznej, XXIV edycji rozgrywek o Puchar Tymbarku zgłosiły się drużyny z wszystkich 14 lubuskich powiatów. W wojewódzkim finale, przeprowadzonym 13 i 14 maja na miejskim stadionie w Ośnie Lubuskim zagrały 62 zespoły. Awans do centralnego finału na Stadionie Narodowym w Warszawie (8-10 czerwca), a również spotkania z męską, seniorską reprezentacją Polski przed towarzyskim meczem z Turcją wywalczyli zwycięzcy kategorii do 10 i do 12 lat. Zarówno dziewczęta, jak też chłopcy.