Pustułki z ratuszowej wieży w Sulechowie opuściły gniazdo. Nadszedł ich czas. Gdzie je możemy teraz zobaczyć?

Pustułka na ratuszowej wieży w Sulechowie

Ten ptak na zdjęciu przysiadł na jednym z okien ratusza, by po chwili odlecieć na dach jednego z pobliskich budynków. Pustułka zwyczajna (Falco tinnunculus) to gatunek średniej wielkości ptaka drapieżnego z rodziny sokołowatych (Falconidae). Zamieszkuje prawie całą Europę po wyżyny i wysokie Alpy oraz do wschodniej Azji z wyjątkiem koła podbiegunowego. W Afryce występuje zarówno na północy kontynentu, jak i na południe od Sahary. Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Problemem są gołębie

Pustułki upatrzyły sobie sulechowskim ratusz. Zresztą nie tylko one. Te ptaki nie stanowią problemu, zdecydowanie większym zagrożeniem dla technicznej kondycji budynku są gołębie. Ich odchody ingerują w strukturę tynków, a w przypadku ich usuwania dość często dochodzi do uszkodzeń gzymsów, kolumn, kapiteli pilastrowych oraz fryzów ozdobnych. To dlatego cztery lata temu na budynku założone specjalny mechanizm, by ograniczyć pozostawianie zanieczyszczeń przez gołębie i niejako zmusić ptaki do zasiedlania np. terenów parkowych.