Rachunki wyrównane! Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra wysoko pokonali Twarde Pierniki Toruń

Enea Zastal BC Zielona Góra – Twarde Pierniki Toruń 85:67

- Mamy z nimi rachunki do wyrównania – mówił przed meczem David Brembly, kapitan Zastalu, wspominając porażkę (77:95) zielonogórzan w Toruniu w pierwszym w tym sezonie meczu obu drużyn. Początek spotkania w hali CRS w żaden sposób nie wskazywał jednak na to, by miejscowi byli na siłach wyrównać niekorzystny bilans. Mnożące się błędy, dużo start i niecelne rzuty w zestawieniu z dobrze poukładaną grą gości w ofensywie i jeszcze lepiej ułożoną w obronie, sprawiły, że torunianie z minuty na minutę odjeżdżali zastalowcom, długo nie pozwalając im znaleźć drogi do własnego kosza. W 4 min było 0:11, a 120 sekund później 4:18. Niemoc zielonogórzanom towarzyszyła nawet na linii rzutów osobistych – cztery „pudła” z rzędu bardzo popsuły statystyki i z pewnością samopoczucie Namanji Nanadicia, zawodnika, który trzy dni wcześniej rozegrał znakomite spotkanie ze Spójnią Stargard. Twarde Pierniki to jednak sporo wyższa ekstraklasowa półka niż zespół ze Stargardu. Do tego należy zaznaczyć, że torunianie w tym sezonie bardzo dobrze radzą sobie na wyjazdach (przed meczem w Zielonej Górze wygrali sześć z dziewięciu spotkań).