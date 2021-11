Rademenez bije rekord Guinnessa. Tak wspierają go rodzina i przyjaciele (b)

36 godzin rapowania bez przerwy to nie lada wyzwanie. To naturalne, że zmęczenie daje się we znaki i przychodzą momenty kryzysowe. Dlatego tak ważne jest wsparcie kibiców. Rademenez będzie walczył o rekord do godz. 21. Możecie zajrzeć do Hydrozagadki i go wesprzeć.