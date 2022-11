Rademenez przedstawił swój kolejny singiel - Bez Ciebie. To wielkie zaskoczenie nie tylko dla jego fanów

Wydarzenie odbyło się The Droshkoov Theatre, a poprowadził je Romek Awiński.

- To bardzo osobisty utwór, zupełnie inny niż do tej pory mogła usłyszeć publiczność. Ja jestem mega zadowolony – mówił Radek Rademenez Blonkowski. - I bardzo ciekawi mnie, co słuchacze powiedzą na to nowe brzmienie. Gdyby nie ta muzyka wspaniałych wykonawców, to nie napisałbym tego utworu. Poniosła mnie fala tej melodii. I czuję, że to jest coś pięknego, niesamowitego, tego że da ludziom trochę do myślenia.