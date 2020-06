Rademenez rusza z trzecią edycja akcji: "100 dni na free". Teraz freestyle połączy z promowaniem lokalnych artystów i przedsiębiorców

- Przede wszystkim nie były na to gotowe małe, lokalne firmy, często prowadzone całymi rodzinami - zauważa zielonogórzanin. - Nie byli na to gotowi również artyści, którym z dnia na dzień odebrano jakąkolwiek możliwość zarobku.

W tym roku "100 dni na free" to taka akcja pomagająca wszystkim lokalnym przedsiębiorcom, ale też artystom, którzy chcą się do mnie zgłosić.

- To trzecia akcja "100 dni na free" - mówi Radosław "Rademenez" Blonkowski. - Zachęcam do śledzenia moich poczynań.

3. edycja "100 dni na free" to codzienna wizyta artysty i freestyle na żywo z miejsc, które wskażą mu mieszkańcy, słuchacze, fani. Zasada jest prosta. Rademenez każdego dnia odwiedza inne miejsce na mapie Zielonej Góry. Nagrywa filmik o działalności danej osoby, firmy czy instytucji. I jak zwykle zrobi to na freestyle`u.

- Wszystkie eventy od marca do sierpnia są póki co odwoływane - mówi zielonogórzanin. - Koncerty, festiwale... Jest to ciężki okres, szczególnie dla artystów, którzy występują na scenie. Dlatego jeżeli ktoś będzie miał ochotę pojawić się w takim nagraniu, wspólnie coś ze mną zrobić i nagrać, to zapraszam. Może dzięki temu uda nam się zagrać jakiś mały koncercik?