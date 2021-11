Rademenez z Zielonej Góry pobił rekord świata. Rapował bez przerwy 36 godzin!

Rademenez daje radę i dalej rapuje, by pobić w 36 godzin rekord świata! Zobacz to!

Brawo! Rademenez pobił rekord świata w rapowaniu bez przerwy!

Obecna w Hydrozagadce była jego żona Marta Blonkowska, która w niedzielne popołudnie nie kryła zadowolenia, bo już wtedy Rademenez pobił swój życiowy rekord. Z każdą kolejną godziną emocje były coraz więcej, bo coraz bliżej był rekord świata. Rademenez chciał pokonać kolegę ze Stanów Zjednoczonych, który ustanowił rekord na 33 godziny rapowania bez przerwy. Zielonogórzanin postanowił, że on będzie rapował przez 36 godzin. I udało się!

Rademenez i rekord Guinessa!

Miejscami było widać zmęczenie na twarzy rapera. Niektórzy powątpiewali: - To nie może się udać, to zbyt wielki wysiłek. Ale Rademenez potrafił wykrzesać z siebie siłę. Brawa, okrzyki, a nawet tańce zielonogórzan podnosiły go na duchu, dodawały skrzydeł.