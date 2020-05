Radni Koalicji Obywatelskiej uważają, że ich uchwały są blokowane

Uwagi radny Koalicji Obywatelskiej

W kwestii wątpliwości dotyczących zwoływania nadzwyczajnej sesji rady miasta radni KO zorganizowali konferencję prasową. – Do sesji nadzwyczajnej wchodzą tylko te uchwały, które składa organizator takiej sesji, czyli jest to pan prezydent Kubicki lub przewodniczący Barczak. Tymczasem wszystkie inne uchwały składane przez inne kluby leżą i nie wiadomo, co się z nimi będzie działo – twierdzi radny Janusz Rewers.

– Dopóki nie będzie normalnej sesji one nie będą procedowane. Naszym zdaniem jest to wygodne dla rządzących miastem, bowiem nie trzeba ich ani konsultować z radnymi ani na żadnej komisji. Co więcej, uchwały są często zgłaszane na kilkadziesiąt minut przed sesją, tak było w przypadku uchwały o koronapomocy. Taka praktyka nie powinna mieć miejsca – przekonuje radny Rewers.