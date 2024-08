Radni o honorowym obywatelu Zielonej Góry, szybkiej kolei aglomeracyjnej, dzielnicy Nowe Miasto

Piąta sesja rady miasta za nami. Radni m.in. nadali tytuł honorowego obywatela miasta Mirosławowi Kulebie, udzielili wsparcia finansowego Stowarzyszeniu „Lubuskie Trójmiasto”. Dyskutowali też o losach Rady Dzielnicy…

Podczas Winobrania, 10 września, w Palmiarni odbędzie się uroczysta sesja rady miasta, podczas której wręczony zostanie tytuł honorowego obywatela miasta Mirosławowi Kulebie, nagrody kulturalne prezydenta… Zarówno o tej uroczystości jak i zaszczytnym tytule zdecydowali radni, przyjmując stosowne uchwały.

Mirosław Kuleba honorowym obywatelem Zielonej Góry

Przedstawiając sylwetkę Mirosława Kuleby radna Bożena Ronowicz, podkreśliła, że kultura winiarska jest integralnie związana z miastem. A wśród honorowych obywateli – a jest ich 62 – nie ma żadnego winiarza. Są społecznicy (11), księża (10), urzędnicy (9), w tym dwóch prezydentów, jest kilkunastu historyków, pilot…

Mirosław Kuleba z Zieloną Górą związany jest od 65 lat. Tu kształcił się w VII LO, w Wyższej Szkole Inżynierskiej, zdobywając tytuł inżyniera budownictwa lądowego (co pomogło pewnie stworzyć ogromne dokumenty na temat architektury winiarskiej Zielonej Góry).

W latach 80. i 90. prowadził własną firmę. W 1990 roku, gdy powstała „Gazeta Nowa” Mirosław Kuleba podjął w niej prace jako dziennikarz, reporter. Pisał także do innych gazet jako korespondent wojenny w Jugosławii, Abchazji, potem w Czeczeni (ponad rok tam przebywał, najpierw jako dziennikarz, potem także żołnierz). Jako jedyny Polak otrzymał najwyższe państwowe odznaczenie Czeczeńskiej Republiki Iczkeria – order Quoman Turpał (Bohater Narodu).

Po powrocie do Zielonej Góry zakupił winnicę pod Świdnicę i starał się ocalić dawne odmiany zielonogórskiej winorośli. Jest autorem wielu publikacji i książek m.in. „Niezłomna Czeczenia”, „Ampelografia Zielonej Góry”, „Topografia obiektów winiarskich i winnic Zielonej Góry”.

Publikacja „Enografia Talloris” (1.150 stron i 8 kg) pochłonęła jego 8 lat pracy, ale dotarł do unikatowych dokumentów, dzięki którym mógł przedstawić najwcześniejsze lata zielonogórskiego wina. Poza tym Mirosław Kuleba jest wydawcą pisma „Winiarz Zielonogórski”.

Radna Bożena Ronowicz zaproponowała w swoim wystąpieniu, by zamiast „Łącznika Zielonogórskiego” miasto wydawało „Winiarza Zielonogórskiego”…

Uchwała w sprawie nadania honorowego obywatelstwa została przyjęta jednogłośnie.

Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta

Radni zgodzili się też na udzielenie pomocy finansowej (647 tys. zł) Stowarzyszeniu „Lubuskie Trójmiasto” na przygotowanie Studium Wykonalności, dotyczącego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT). Dokument jest potrzebny, by złożyć wniosek o fundusze centralne na to zadania. Ma być on złożony do 31 października. Inwestycja obejmuje swym zasięgiem ponad 200 tys. osób, łącząc Zieloną Górą z Nową Solą, Sulechowem i innymi gminami.

Mówi się o niej od dawna. Początkowo zakładano, że zakończy się w 2027 roku, teraz że w 2029 r. Dlaczego? Bo była ona przygotowywana w oparciu o modernizację całej linii kolejowej Odrzanka. Okazuje się teraz, że kolej inwestycję zrealizuje punktowo. Dlatego, jak tłumaczył na sesji wiceprezydent Paweł Tonder, trzeba było przygotować dokumentację, uwzględniającą tę istotną zmianę.

Co dalej z Radą Dzielnicy? Gdzie jest uchwała w tej sprawie?

Dyskusję na sesji wywołał także temat Rady Dzielnicy. Została ona powołana po połączeniu miasta z gminą w 2015 roku i miała m.in. opiniować uchwały rady miasta, dotyczące 17 przyłączonych do Zielonej Góry wsi. Po 10 latach funkcjonowania, podczas samorządowych wyborów, nie wybrano nowych radnych, ale do tej pory nie ma uchwały, na mocy której Rada Dzielnicy przestaje istnieć. Trzeba uporządkować także inne sprawy (zarząd dzielnicy, departamenty), na co uwagę zwracał radny Marek Budniak. Przewodniczący Adam Urbaniak obiecał, że taka uchwała na pewno znajdzie się w porządku wrześniowych obrad.

