Radny w wojsku w Wędrzynie, potem będzie Czerwieńsk. Dlaczego? Rafał Kasza wyjaśnia

Nie zaniedbuję obowiązków

Poprowadziłem poranny rozruch

A w wojsku? Pierwszy tydzień poświęcony był przede wszystkim teorii. - Brakowało tego ruchu, ale instruktorzy pozwolili mi na dodatkowe ćwiczenia. Mam skakankę, koc, na którym mogę wykonywać nie tylko pompki – opowiada radny. – Znając moje zainteresowania pozwolili mi nawet poprowadzić dla grupy poranny rozruch. No i udało mi się zdobyć pozwolenie dla grupy na dodatkowe zajęcia. Od godziny 18.00 do 19.30 do naszej dyspozycji jest siłownia i hala sportowa. Radny podkreśla, że choć w wojsku panują określone zasady, nie boi się zabierać głosu… I mówić głośno. Bo wielu młodych mówi po prosu cicho. Teraz jest poligon, więc jest bardziej zadowolony. - Wojsko mnie kręci. Zdobywam tu naprawdę ważne doświadczenie, które mam nadzieję, nigdy mi się nie przyda. Chyba że do innych, pokojowych działań – mówi radny i dodaje, że każdy samorządowiec powinien takie szkolenie przejść. I każdy na pewno da radę.

Złożę przysięgę i potem do... Czerwieńska

W Wędrzynie Rafał Kasza pozostanie do 11 lutego, kiedy to złoży wojskową przysięgę, I zostanie rezerwistą. Co dalej?

- Chciałbym zostać żołnierzem zawodowym. Stąd kolejny pobyt w jednostce. Tym razem będzie on trwał do 11 miesięcy, w zależności od tego, jakie miejsce się wybierze, w jakiej specjalizacji będzie się przygotowywanym do służby – tłumaczy radny klubu Zielona Razem. – Ja wybrałem tym razem Czerwieńsk, żebym mógł dobrze pełnić obowiązki radnego, chcę być blisko Zielonej Góry.

O tym, że radny Kasza chce iść do wojska, pisaliśmy już w 2020 roku. Już wtedy chciał iść do wojska, ale ustawa nie pozwalała mu na to. Przez trzy lata starał się zainteresować sprawą posłów, ministerstwo obrony narodowej. Udało się. Wprowadzono odpowiednie przepisy, zmieniając ustawę w związku z wojną na Ukrainie.