RADOWICE. Citroen wypadł z drogi i dachował. Kobieta trafiła do szpitala

Citroen wypadł z drogi i dachował na trasie wojewódzkiej nr 278 w Radowicach koło Sulechowa. Na miejsce przyjechały służby ratownicze. Do wypadku doszło w piątek, 17 stycznia, w godzinach porannych. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe. Osobowy citroen wpadł w poślizg i wypadł z drogi. Samochód dachował. Kobieta, która go prowadziła, została zabrana do szpitala.

OSP Trzebiechów