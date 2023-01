Rafał Kasza, radny Zielonej Góry, w wojsku. Starał się o to trzy lata. Udało się. Co dalej? Leszek Kalinowski

Zielonogórzanin Rafał Kasza jest radnym klubu Zielona Razem. Jest znany ze swej sprawności fizycznej, wystąpił m.in, w programie Ninja Warrior Polska. Archiwum Rafała Kaszy Zobacz galerię (16 zdjęć)

Radny Rafał Kasza wstaje teraz o 5.15, ścieli łóżko, na które nie może się położyć przez cały dzień. Jest w wojsku w Wędrzynie. Znalazł się tam na jego prośbę. Bo marzył o tym, by zostać żołnierzem. Ale okazało się, że jako radny nie może tego zrobić. Stąd trzy lata trwały jego starania, by zmieniła się ustawa. No i udało się…