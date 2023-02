Ranking najlepszych kardiologów w Lubuskiem. Zgłoś się do tych lekarzy, a twoje serce bić będzie jak dzwon

Dziś wielu dorosłych potrzebuje pomocy kardiologicznej. Wpływ na to mają nie tylko genetyczne obciążenia, ale również siedzący tryb życia, niezdrowa dieta, brak aktywności, a także pandemia COVID-19. Wiele osób, które przeszły koronawirusa borykają się tzw. long covidem, którego objawem jest nie tylko znana wszystkim mgła mózgowa, ale także właśnie problemy kardiologiczne.

Najlepszy kardiolog w województwie lubuskim - ci specjaliści cieszą się dużym uznaniem wśród pacjentów

Do kardiologa zgłaszają się nie tylko osoby z nadciśnieniem. Prawda jest taka, że w pewnym wieku, każdy powinien regularnie odwiedzać gabinet kardiologiczny, by zrobić "przegląd" stanu zdrowia, a dokładniej, by zbadać stan naszego serca.

Pewne dysfunkcje w budowie serca, które mogą się pojawić nagle, należy leczyć jak najszybciej, by nie dopuścić do najgorszego.

Oczywiście pod stałą opieką kardiologa powinny być też osoby, które mają już stwierdzone wady serca.