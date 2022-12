Realizują swe pasje, jednocześnie pomagając. Czy studenci UZ mają patent na sukces?

Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego realizują ogólnoeuropejskie Projekty Solidarności, których celem jest aktywizowanie młodych ludzi, uwrażliwianie ich na potrzeby lokalnej społeczności oraz wzmacnianie postaw przedsiębiorczych. To dla nich zupełnie nowe doświadczenie, jednak przecierając szlaki, mają szansę na zdobycie cennych umiejętności, które mogą okazać się bardzo cenne w dorosłym życiu.

- Bardzo się cieszę, że nasi studenci odpowiedzieli na tę propozycję - mówi Monika Politańska, kierownik Biura Karier UZ. - Trudnością i wyzwaniem w tych projektach może być to, że są kompletnie niezdefiniowane, zatem każda grupa musi sama określić działanie - co zrobi, co kupi i w jaki sposób je zrealizuje. To jest największy problem, a jednocześnie pole manewru dla kreatywności, determinacji i siły współpracy studentów - podkreśla.